Metallverarbeitungsbetrieb in Roeselare brennt aus: 20 Menschen arbeitslos

In Roeselare, in Westflandern, wütete in der Nacht zum Sonntag ein schwerer Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, aber der entstandene Schaden ist enorm. Die Feuerwehr bittet die Einwohner von Roeselare und Izegem, Fenster und Türen vorerst geschlossen zu halten.