Professorin Erika Vlieghe: „Zahlen sind dramatisch und erschreckend. Warum ist Lockdown tabu?“

Die Antwerpener Provinzgouverneurin Cathy Berx denkt z.B. daran, enge Kontakte noch weiter einzuschränken, etwa nur noch auf die Mitbewohner, "oder Ihren Liebsten, wenn er nicht bei Ihnen wohnt", zu beschränken. Notwendig sind aber auch strengere Restriktionen im Freizeitbereich, wie z.B. Vierertische in Restaurants, Schließung von Kantinen und Duschen in Sportvereinen und Sportveranstaltungen ohne Publikum. Sie will die Schulen aber nicht erneut schließen, findet aber, strengere Maßnahmen sollten nur sicherstellen, dass das Bildungswesen in Betrieb bleiben kann.

Vlieghe ist auch der Ansicht, dass strengere Maßnahmen zumindest in Erwägung gezogen werden sollten, und schließt einen erneuten Lockdown jedenfalls nicht aus. „Jeder nennt eine neue Ausgangssperre ein Tabu und sagt 'Nie wieder', aber was denn sonst? Inzwischen hat sich die Lage so zugespitzt und dann müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt Entscheidungen getroffen werden".