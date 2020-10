Vier neue Corona-Zentren in Brüssel werden die Testkapazität dort erheblich erhöhen

Derzeit werden in der Hauptstadt täglich rund 5.000 Coronavirus-Tests durchgeführt. Es ist zu hoffen, dass die neuen Testzentren dazu beitragen werden, diese Zahl bis Ende des Jahres auf 9.000 Tests pro Tag zu erhöhen.

Die vier neuen großen Testzentren werden sich auf dem Pachecolaan im Zentrum Brüssels befinden, in der Nähe der U-Bahn-Station Merode in Etterbeek, neben der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle Albert in Vorst und neben dem Palast 12 der Brüsseler Expo im Stadtteil Laken.

Ziel ist es, dass die vier Zentren eine maximale Kapazität von 7.500 Tests pro Tag erreichen.