Brexit und der Fischereistreit: Flandern führt ein Privileg von 1666 an, um seinen Fischern Schutz zu bieten

"Zwischenfall"

Der Clou an der Sache ist, dass sich direkt nach der Wiederentdeckung dieses historischen Dokuments ein Schöffe, also ein Stadtverordneter von Brügge auf ein Fischerboot begab, um in britisches Hoheitsgewässer einzufahren. Dies mit dem Ziel, sich dort festnehmen zu lassen, um einen Prozess zu provozieren. Damit sollte sichergestellt werden, dass dieses historische Gültigkeit hat.

Ein Prozess fand damals nicht statt, wohl auch, weil Mitarbeiter des damaligen britischen Fischereiministers diesem davon abgeraten hatten, einen Prozess zu führen. Aus später freigegebenen britischen Dokumenten ist ersichtlich, dass man schon damals in London befürchtete, dass das Privileg von 1666 rechtlich gültig ist. Fischereiministerin Crevits sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Wir haben derzeit eine Flotte von 67 Fischerbooten, also könnte dieses Privileg die Lage unserer Fischer etwas entspannen.“

Eigentlich könnten 50 in Brügge gemeldete Fischer versuchen, sich auf dieses Privileg heute zu berufen, falls die britische Regierung tatsächlich ihr Seeterritorium nach dem Brexit und dem Verlassen der Konvention von London auszuweiten. Bedingung wäre, dass die Briten das Privileg von 1666 nicht inzwischen durch ein anderes Gesetz ersetzt haben.

Die Fischerei war schon beim EU-Beitritt der Briten ein Streitpunkt

Die Fischerei macht derzeit gerade einmal 0,04 % des britischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) aus. Und in der gesamten EU sind nur rund 180.000 Arbeitnehmer in diesem Sektor beschäftigt. Die Küstengewässer auf beiden Seiten des Ärmelkanals gelten als die fischreichsten ihrer Art in der EU. Schon bei Großbritanniens EU-Beitritt 1973 sorgte das Thema Fischereirechte für Streit. Seitdem gilt hier eine Art ein Tauschhandel, der französischen, belgischen (also flämischen), niederländischen und dänischen Fischer erlaubt, britischen Gewässern festgelegte Fangmengen zu fischen.

Britische Fischer dafür z.B. in französischen Häfen anlanden und ihren Fang verkaufen, wo sie mehr für ihren Fisch bekommen und womit sie sich häufige und lange Rückfahrten auf die britischen Inseln ersparen. Belgische Fischer dürfen bis hin in die irische See zum Fang auslaufen und dieser landen ihren Fisch in britischen Häfen an Land. Derzeit sind 55 % der britischen Fangquoten an ausländische Fischer vergeben.

