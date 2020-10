Die erste A400M-Transportmaschine der belgischen Luftwaffe ist ausgeliefert worden

Ende der vergangenen Woche konnte die belgische Luftwaffe am Militärflughafen Melsbroek die erste neue Transportmaschine vom Typ Airbus A400M in Empfang nehmen. Belgien schafft insgesamt 7 dieser Maschinen an, Luxemburg eine, die die veraltete C-130 ersetzen werden. Eine A400M schlägt mit rund 130 Mio. € zu Buche.