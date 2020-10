Flanderns Bildungsminister Ben Weyts: "Die Schulen müssen offen bleiben. Das ist das Sicherste für alle"

Landesbildungsminister Weyts hält am derzeitigen „Code gelb“ für das flämische Bildungswesen fest, auch wenn vereinzelt Schulen oder Klassen in Quarantäne gehen müssen, weil sich ein Schulkind oder eine Lehrperson mit Covid-19 angesteckt hat: „Wir haben hart darum gekämpft, dass die Schulen geöffnet werden konnten und ich will sie offen lassen.“

Gegenüber dem VRT-Sender Radio 1 (Foto oben) sagte Weyts am Montag auch, dass nur ein knappes Dutzend von rund 4.000 flämischen Schulen von Quarantäne betroffen sei: „Das ist vor allem ein Zeichen dafür, dass das System funktioniert. Wenn nötig, greifen wir aber hart durch.“

In den meisten Fällen haben sich infizierte Schüler oder Lehrkräfte außerhalb der Schulen, zumeist im privaten Kreis, angesteckt, so der national-demokratische Minister: „Würde sich die gesamte Gesellschaft so gut an die geltenden Regeln halten wie das Unterrichtswesen, dann hätten wir heute eine andere Situation.“