Virologe Steven Van Gucht erwartet Tage mit mehr als 10.000 Corona-Ansteckungen

Inzwischen steigen auch die Zahlen der Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten weiter an, was sich auf die Arbeit des Gesundheitswesen auswirkt, so Van Gucht: „Wir erleben eine Verdopplung der Zahlen alle 10 Tage und die Zahl der Patienten, die intensiv behandelt werden müssen, verdoppelt sich alle 18 Tage. Hält dieses Tempo an, dann können Ende des Monats 500 Patienten auf Intensiv liegen und im Laufe des Novembers können daraus 1.000 Patienten werden. Dann sind wir von den Spitzenwerten der ersten Corona-Welle nicht mehr weit entfernt.“

Derzeit verfügt Belgien über 2.000 Intensivbetten, die für Covid-19-Patienten vorgesehen sind. Einige Krankenhäuser müssen bereits Corona-Patienten in Partnerkliniken verlegen lassen, andere eröffnen bereits, so sie denn können, eine zweite Covid-Abteilung. Inzwischen werden Operationen und andere Behandlungen schon von Fall zu Fall verlegt und verschoben. Dramatisch ist inzwischen der Umstand, dass sich inzwischen immer mehr Krebspatienten in Belgien dazu entscheiden, ihre Behandlungen abzubrechen, weil sie Angst vor einer Corona-Ansteckung beim Arzt oder in der Klinik haben.