Brügge erlaubt Gastronomen, im Winter Terrassen zu öffnen, brauchte aber Zustimmung vom Denkmalschutzamt

Dirk De fauw (CD&V), der Bürgermeister von Brügge, will der Corona-gebeutelten Gastronomie in seiner Stadt ermöglichen, auch in diesem und im kommenden Winter Terrassen zu öffnen. Wegen Corona ist es nicht zuletzt sicherer, draußen zu sitzen, statt drinnen. Doch dazu brauchte der Bürgermeister die Zustimmung des Denkmalschutzes in Flandern.