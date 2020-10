Brussels Airport bereitet sich auf die massive Verteilung von Corona-Impfstoffen vor

Auf der Webseite des Brussels Airport kündigt das Management an, seine Vorbereitungen auf die Massenverteilung eines Covid-19-Impfstoffs voranzutreiben. Dass der Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem (Flämisch-Brabant) international ein hohes Ansehen im Bereich Transport und Logistik von Pharmaprodukten ist hinlänglich bekannt. Hier ist man seit rund 10 Jahren auf diesen Sektor spezialisiert. Davon will der Flughafen bei der anstehenden Verteilung des Corona-Impfstoffs profitieren.

BruCargo, der Frachtstandort des Flughafens, arbeitet dazu mit mehreren Pharmaunternehmen zusammen, die im Rahmen des „Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics“-Programms vom Internationalen Luftverkehrs-Verband (IATA) zertifiziert sind. Dabei handelt es sich um das CEIV1-Programm.

Nicht zuletzt verfügt der Brussels Airport über die größten Räumlichkeiten für temperaturempfindliche Waren und Güter in Europa mit insgesamt rund 30.000 m² fachgerecht klimatisierter Lagerfläche. Dabei sind die Zufahrtswege von den Kühlräumen zu den wartenden Flugzeugen sehr kurz, was gerade bei der Beförderung von klimaempfindlichen pharmazeutischen Produkten enorm wichtig ist.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)