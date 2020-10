Abwasseruntersuchungen in Löwen geben an, dass die Stadt stark vom Coronavirus betroffen ist

In der Universitätsstadt Löwen in der Provinz Flämisch-Brabant haben Studien im Abwassersystem aufgezeigt, dass das Coronavirus Covid-19 hier in hohem Maße zugegen ist. Vor zwei Monaten waren hier noch kaum Spuren von Corona im Abwasser zu finden, doch dies hat sich in der letzten Zeit verändert. Nach Feststellungen der Forscher sind fast alle Löwener Stadtviertel betroffen.