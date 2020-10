Caleb Ewan gewinnt den diesjährigen Scheldepreis in Schoten

Der Scheldepreis in Schoten in der Provinz Antwerpen ist ein klassisches Sprinterrennen, denn er führt praktisch nur durch Flachlandgebiet. Nach 173,3 km mit Start und Ziel in Schoten und 5 lokalen Runden kam am späten Mittwochnachmittag der Australier Caleb Ewan vom belgischen Team Lotto-Soudal als erster über die Ziellinie. Eigentlich hätte dieses Rennen schon am 8. April stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der ersten Coronawelle auf den Herbst verlegt.