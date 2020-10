Maasmechelen und die Angst vor Cafébesuchern aus den Niederlanden

Raf Terwingen (CD&V), der Bürgermeister von Maasmechelen, hofft, dass die niederländischen Behörden ihre Landsleute selbst daran hindern, jetzt massiv nach Belgien zu kommen. Seine Gemeinde in Limburg liegt genau an der Grenze zu Niederländisch-Limburg und das bereitet ihm Sorgen, denn er befürchtet, dass die Menschen aus dem Nachbarland jetzt hierherkommen, um sich in der Gastronomie Maasmechelens zu amüsieren, jetzt, wo dies im eigenen Land kaum noch möglich ist.

Terwingen erinnert die Niederländer an die Situation im Juni dieses Jahres: „Da, wo es vor einigen Monaten unsere Verantwortung war, dafür zu sorgen, dass die Belgier nicht in die Niederlange gingen, ist es jetzt vielleicht an ihnen, dies im Auge zu behalten. Es besteht die Gefahr, dass sich Niederländer über die Grenze wagen. Und das würde für mehr Druck auf dem Kessen sorgen. Es liegt an den Niederlanden dafür zu sorgen, die Leute zu Hause zu halten.“

Würde das nicht so sein, dann riskieren sie das, was sie in den Cafés in Maastricht vermeiden wollen, nämlich dass sich die Niederländer in den Kneipen von Maasmechelen niederlassen, so der besorgte Bürgermeister: „Es liegt nicht an mir, doch Grenzkontrollen in den Niederlanden wären eine gute Idee. (…) De facto plädiere ich für Grenzkontrollen, doch es liegt nicht an mir, den niederländischen Politikern einen Rat zu erteilen…“

Inzwischen gab es aber bereits eine Videokonferenz zwischen den Innenministern Belgiens und der Niederlande, um genau dieses Thema zu besprechen.