Soziale Dramen im Antwerpener Rotlichtviertel: Kaum noch Kunden für die Prostituierten

Seit dem Ende des Lockdowns in Belgien nach der ersten Coronawelle ist Prostitution in Belgien in den offiziellen Rotlichtvierteln wieder erlaubt. Doch im „Schipperskwartier“ in Antwerpen bleiben die Freier weg und es bahnen sich soziale Dramen bei den Prostituierten an. Viele haben kein Geld mehr und im Rahmen ihres Gewerbes gibt es kein Sozialstatut, das ihnen finanzielle Unterstützung bietet, wie die Sexarbeiter-Organisation Violett in Antwerpen andeutet.