Die Universitäten von Gent und Antwerpen gehen in den kommenden Tagen zu "Code rot" über

In der Genter Uni werden mit „Code rot“ strenge Sicherheitsvorschriften gelten und die meisten Unterrichte und Vorlesungen werden online stattfinden. Rektor Van de Walle reagiert so auf die weiter rasch ansteigenden Corona-Werte in Belgien und auch in der Stadt Gent selbst. Schon jetzt deutet er an, dass die Klausuren im Januar auf jeden Fall „coronaproof“ organisiert werden.

Am Donnerstagvormittag kündigte auch die Antwerpener Uni (UAntwerpen) an, bald auf „Code rot“ zu schalten. Hier wird ähnlich vorgegangen, wie bei den Kollegen in Gent, die Rektor Herman Van Goethem mitteilte. Die Uni Löwen (KU Leuven) und die Freie Universität Brüssel (VUB) haben ab der kommenden Woche „Code orange“ erlassen. Die Hasselter Uni (UHasselt) ist schon bei „orange“ und bleibt vorläufig dabei.