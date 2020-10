Flandern kauft überschüssige erneuerbare Energie in Dänemark und entgeht damit Bußgeldern der EU

Flandern hat in Dänemark dort überschüssige nachhaltige Energie für 22,5 Mio. € erworben. Damit konnten Bußgeldverfahren durch die Europäische Union abgewendet werden. Die EU bestraft ihre Mitgliedsländer und Regionen, wenn sich diese nicht an die abgesprochenen Ziele in Sachen Produktion von nachhaltiger und erneuerbarer Energie halten.