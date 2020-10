Premiere in Löwen: Das Museum M präsentiert Kunst in Form von Hologrammen

Dem Museum M in Löwen in der Provinz Flämisch-Brabant ist eine Premiere in Belgien gelungen. Das Museum ermöglicht Interessenten, die Kunstwerke in der Sint-Pieterskirche der Stadt mit Brillen vom Typ HoloLens 2 von Microsoft als Hologramm bzw. als 3D-Bild zu erleben. Dabei werden Bilder erzeugt, die weit über das, was hier tatsächlich zu sehen ist, hinausgehen.