Premierminister De Croo: "Wir brauchen zusätzliche Maßnahmen"

Belgiens neuer Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto) sagte am Donnerstag im Parlament, dass unser Land angesichts deutlich steigender Corona-Ansteckungszahlen zusätzliche Maßnahmen ergreifen müsse. Am Freitag trifft sich der Konzertierungsausschuss des Nationalen Sicherheitsrates, um über strengere Maßnahmen zum Abbremsen der Covid-19-Epidemie in unserem Land zu beraten.