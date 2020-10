Albert und Paola "erfreut" über das Treffen von König Philippe und Prinzessin Delphine

Ex-König Albert II. und Ex-Königin Paola (Foto) sind „erfreut“ darüber, dass sich ihr Sohn, König Philippe und dessen Halbschwester, Prinzessin Delphine, die uneheliche Tochter Alberts, vor einigen Tagen getroffen haben. Dies lässt der Palast in einer Mitteilung wissen, die am späten Freitagnachmittag veröffentlicht wurde. Albert hatte jahrelang von seiner unehelichen Tochter nichts wissen wollen und diese hatte in einem jahrelangen Rechtsstreit um die Anerkennung der Vaterschaft gekämpft.