Europa hält nicht viel von den belgischen Energie- und Klimaplänen

Das Problem dabei sind die unterschiedlichen Kompetenzen von Bund, Ländern und Regionen in Belgien. Der flämische Klimaplan sieht Maßnahmen vor, die den Schadstoffausstoß um 32,6 % verringern sollen. Mehr will die Regierung Jambon derzeit nicht unternehmen, um die Wirtschaft nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen.

In der Wallonie will man den Schadstoffausstoße um 36,8 % senken und in der Region Brüssel-Hauptstadt sogar um 39,4 %. Summa summarum führt dies zu einem Verpassen der mit der EU vereinbarten Ziele um 0,6 %.