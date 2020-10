Coronatauglich: Tipps fürs Wochenende vom Tag des Zonien-Waldes bis zum Chrysanthemen-Festival in Hasselt

Der bereits zum vierten Mal stattfindende Tag des Zonien-Waldes bildet den Abschluss der Woche des Waldes in Flandern. Das Waldgebiet erstreckt sich über den Süden und Südosten der Brüsseler Region und einen Teil der Provinz Flämisch-Brabant. Der Brüsseler Terkameren Bos ist übrigens ein Ausläufer des Waldes. Mit festen Schuhen an den Füßen und einer warmen Jacke ist man an diesem Wochende bestens für einen Herbstspaziergang gerüstet. Am Sonntag werden gratis Wander- und Radwegekarten durch den Zonien-Wald verteilt. Diese Karten können auch auf der Website von Tervuren heruntergeladen werden.

Im Japanischen Garten von Hasselt scheinen Allerheiligen und Allerseelen in diesem Jahr früher zu fallen, aber die christlichen Gedenktage sind nur der Anlass für das japanische Chrysanthemen-Festival „Kiku matsuri“. In Japan wird die Chrysantheme nicht mit dem Tod verbunden, sondern mit Glück, Gesundheit und einem langen Leben.