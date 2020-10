Pechschwarzer Freitag für Gaststättengewerbe: Behörden versprechen Hilfe, Verband will klagen

Erneut müssen Kneipen, Cafés und Restaurants in Flandern, wie auch in den anderen Landesteilen, schließen. Diesmal gilt das Verbot für vier Wochen. Der flämische Gaststättenverband spricht von einem pechschwarzen Freitag für seine Mitglieder und will gegen die Maßnahme der Regierung klagen. Auch die Mittelstandsvereinigung SNI befürchtet, dass die neue Schließungszeit der Gnadenschuss für viele Betriebe sei.