Verschärfung der Corona-Vorschriften ab Montag: „Bitte keine letzte Party mehr am Wochenende“

Und die Flandern-Rundfahrt? Hinter dem Bildschirm

Auch beim Sporttreiben sind die Hygiene- und Gesundheitsvorschriften einzuhalten, betont Yves Stevens vom Nationalen Krisenzentrum. Für das größte Sportereignis des Jahres in Flandern, die Flandern-Rundfahrt am Sonntag, hat er nur einen Rat auf Lager: „Schauen Sie sich das Rennen im Fernsehen an. Wir sollten in diesen Zeiten schon froh sein, dass die Veranstaltung überhaupt stattfindet. Das ist den Organisatoren, den Rettungsdiensten und lokalen Behörden zu verdanken. Respektieren Sie ihre Bemühungen und die der Teilnehmer. Denken Sie auch an ihre eigene Gesundheit und bleiben Sie in diesem Jahr zu Hause. Genießen Sie den Radsportklassiker zu Hause vom Sofa aus.“

Mit einem eindringlichen Appell rief Virologe Stevens die Bürger auf, „… am Wochenende Verantwortung zu übernehmen. Machen Sie keine Pläne. Dummheiten werden wir bar bezahlen müssen.“