104. Flandern-Rundfahrt: sechs Monate später und ohne Publikum

Mit 243,3 Kilometern zwischen Antwerpen und Oudenaarde ist die Strecke in diesem Jahr etwas kürzer, umfasst aber die meisten der gewohnten Hindernisse. Erneut dürfte der letzte 13 km lange Streckenabschnitt zwischen dem Quaremont und dem Paterberg die Entscheidung bringen.

Die beiden größten Favoriten auf den Sieg sind der Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma, Foto unten) und der Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Der Vorjahressieger, der Italiener Bettiol, zeigte mit seinem 4. Platz in Gent-Wevelgem am vergangenen Sonntag, dass er in guter Verfassung ist.