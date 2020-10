Corona-Neuinfektionen steigen um 87 Prozent im Vergleich zur Vorwoche

Aus den jüngsten Zahlen des Gesundheitsinstituts Sciensano geht hervor, dass die Ansteckungen mit dem Corona-Virus unvermindert steigen. Zwischen dem 8. und 14. Oktober wurden im Schnitt und pro Tag 7.399 Fälle bestätigt (+87 Prozent im Vergleich zur Vorwoche). Am vergangenen Dienstag allein wurden 11.737 Personen positiv getestet.

Zwischen dem 11. und 17. Oktober hat sich die Zahl der Krankenhausaufnahmen beinahe verdoppelt: Im Schnitt wurden jeden Tag 234 Menschen mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen (+96 Prozent). Am Samstag wurde der Durchschnittswert übertroffen, nachdem allein gestern 351 Menschen mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen worden sind. Insgesamt werden 2.255 Patienten mit einer Corona-Infektion in belgischen Krankenhäusern behandelt. Von diesen Corona-Patienten liegen 381 auf einer Intensivstation 181 dieser Patienten müssen künstlich beatmet werden. 207 Patienten durften das Krankenhaus auch wieder verlassen.

Zwischen dem 8. und 14. Oktober sind im Schnitt pro Tag 28 Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben (+85 Prozent). Belgien zählt seit dem Ausbruch der Epidemie 10.392 verstorbene Corona-Patienten.

Von den durchschnittlich 51.000 Corona-Tests, die zwischen dem 8. und 14. Oktober abgenommen worden sind, waren 14,2 Prozent positiv.