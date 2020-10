Ermittlung wegen Todschlags gegen Autofahrer, der in Demo raste - Sonntag erneut Proteste trotz Verbots

Am Freitagabend war ein Autofahrer in der Gemeinde Puurs (Provinz Antwerpen) in eine Gruppe von Demonstranten gerast. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Untersuchungsrichter ermittelt jetzt wegen versuchten Todschlags gegen den 19-jährigen Fahrer. Dieser sagte aus, er sei von den Demonstranten bedroht worden. In Puurs hatten rund 300 Personen gegen einen Mobbing-Fall protestiert, bei dem ein Jugendlicher von sechs Jugendlichen mit Migrationshintergrund beschimpft, geschlagen und gefilmt worden war.