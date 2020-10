9. Spieltag in der Liga 1A: Charleroi verliert die Tabellenführung

Am 9. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga hat der SC Charleroi am Sonntag bei Racing Genk (Foto) seine Tabellenführung verloren. CS Brügge ist weiter auf dem Höhenflug und Rekordmeister Antwerpen schafft es weiter nicht, aus der Mittelmäßigkeit herauszukommen. Inzwischen grassiert das Coronavirus auch in der Jupiler Liga.