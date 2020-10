Bedrohtes Kulturerbe? Wie steht es um die Kohlenwäsche in Beringen?

Oktober 2020 - Zufriedenstellende Vorhaben?

Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die flämische Landesregierung den Kohlenwäschen 1 und 3 den seit 1994 geltenden Denkmalschutz entziehen wird. Nur die Fundamente, die Betonböden und die Gleise für die Kohlenzüge sollen erhalten bleiben. Allerdings will Flandern weitere 2 Mio. € investieren, um den Blick auf die monumentalen Ausmaße der Gebäude zu erhalten.

Die Kohlenwäschen 2 und 4 sind bereits seit einiger Zeit restauriert worden, doch für 1 und 3 scheinen die Tage gezählt zu sein. Landes-Denkmalschutzminister Matthias Diependaele (N-VA) sagte am Wochenende gegenüber dem VRT-Regionalsnder Radio 2/Limburg: „Wir werden die Sockel und die Größe der Gebäude erhalten. Es kann also etwas anderes an Stelle der Kohlenwäschen 1 und 3 entstehen. Die Aufhebung des Denkmalschutzes kann aber erst beginnen, wenn wir wissen, was das sein wird.“

Der Verein der Freunde des Bergbaumuseums Beringen stimmt den Plänen, wie sie jetzt aussehen, erst einmal zu, wie deren Vorsitzender Hans Hofer gegenüber der flämischen Regionalzeitung Het Belang van Limburg sagte: „Wir können uns damit zufriedengeben, aber nur unter der Bedingung, dass die Ausmaße der Gebäude erhalten bleiben.“

Jetzt ist es an Be-MINE, ein neues Projekt auszuarbeiten, dass den Ansprüchen entspricht. Bisher wurden in den Standort 20,5 Mio. € (ohne die jetzt fließenden weiteren 2 Mio. €) investiert. In der Kohlenwäsche 2, die bereits restauriert ist, befindet sich das „Erlebniszentrum Be-MINE PIT“ und die Kohlenwäsche 4 wird mit dem Ziel restauriert, ein Hotel und Büros zu beherbergen.