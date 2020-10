Erstaunlich wenig Stau am Montagmorgen: Erste Konsequenz der Homeoffice-Norm?

"Rund 60 Kilometer Staus auf den flämischen Autobahnen um 8.00 Uhr morgens am Montagmorgen sind in der Tat bemerkenswert wenig, und um 8.30 Uhr war diese Zahl bereits rückläufig", bestätigt Bruyninckx. "Eine Kollision auf dem Antwerpener Ring in Richtung Gent am Montagmorgen hätte normalerweise einen Riesenstau zur Folge, aber das war heute absolut nicht der Fall und das spricht wohl Bände", finden sie im Flämischen Verkehrszentrum.

"Aber ob dies eine direkte Folge der Tatsache ist, dass das Arbeiten von zu Hause aus seit heute wieder zur Norm geworden ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen", so Bruyninckx weiter. "In den letzten Wochen war arbeiten im Homeoffice auch schon die Regel. Aber wir müssen abwarten, ob der Eindruck, den wir heute haben, auch durch die Zahlen bestätigt wird".