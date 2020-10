Neue Maßnahmen im Kampf gegen COVID 19 werden in mehr als 20 Sprachen übersetzt

Die seit heute geltenden neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus werden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Das kündigte Yves Stevens (Foto), der Sprecher des Krisenzentrums, auf der Pressekonferenz zur Corona-Statistik an. So sollen auch Mitbürger erreicht werden, die kein Niederländisch, Französisch oder Deutsch sprechen.