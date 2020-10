Steven Van Gucht: "Höchste Zahl von Infektionen an einem Tag seit Beginn der Pandemie".

"Am Dienstag, dem 13. Oktober, gab es 12.051 bestätigte Infektionen. Das ist die höchste Zahl von Neuinfektionen an einem Tag seit Beginn der Pandemie", sagte Van Gucht. Zwischen dem 9. und 15. Oktober gab es durchschnittlich 7.876 bestätigte Infektionen pro Tag. "Der Anstieg ist mit 79 Prozent etwas geringer, aber das müssen wir sehr vorsichtig interpretieren. Es ist möglich, dass es aufgrund der hohen Nachfrage nach Tests zu einer Verzögerung bei der Bekanntgabe der Ergebnisse kommt, so dass wir noch keinen Überblick über die tatsächlichen Zahlen haben".

Die Zahlen steigen im ganzen Land. Der schnellste Anstieg ist in der Provinz Westflandern zu verzeichnen. Die Provinz Lüttich ist jetzt der Hotspot für die Zahl der Infektionen, mit durchschnittlich 1.424 bestätigten Infektionen pro Tag zwischen dem 9. und 15. Oktober. Es folgen der Hennegau, die Region Brüssel-Hauptstadt und Antwerpen.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen in unserem Land verdoppelt sich alle 7 Tage. "Am Samstag, dem 17. Oktober, wurden 351 COVID-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert, das ist die Hälfte der Einlieferungen in der Spitze der ersten Welle, 629 am 28. März", sagt Van Gucht. Besonders in Wallonien ist die Situation "besonders besorgniserregend". Am 17. Oktober gab es hier genauso viele Einweisungen wie auf dem Höhepunkt der ersten Welle. Auch die Einweisungen steigen schneller als bei der ersten Welle, "was den Druck in den dortigen Krankenhäusern noch weiter erhöhen wird". Aber es gibt auch eine Beschleunigung in Brüssel und Flandern.

Derzeit befinden sich 2.485 COVID-Patienten im Krankenhaus, davon 421 auf der Intensivstation. "Bei dieser Rate werden bis Ende dieser Woche mehr als 500 COVID-Patienten auf der Intensivstation liegen. Bis Ende dieses Monats wird dies vermutlich auf 1.000 Patienten ansteigen. Wenn der Anstieg weitergeht, dann hätten wir ohne zusätzliche Maßnahmen bis Mitte November 2.000 Patienten auf der Intensivstation, was die maximale Kapazität darstellt".

Die neuen Maßnahmen sind sehr wichtig, aber "es sind nicht nur die Maßnahmen der Regierung, die helfen. Wir haben den Schlüssel in unseren eigenen Händen. Jeder enge Kontakt, den wir vermeiden, jeder Freund oder Kollege, dem wir fernbleiben, kann mit der Zeit einen drastischen Unterschied in der Zahl der Infektionen bedeuten und den Druck auf die Krankenhäuser verringern".