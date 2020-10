Antwerpener Polizei entdeckt ein Arsenal mit illegalen Waffen

Die Ermittlungen im vorliegenden Fall begannen am 5. Oktober in Frankreich, als ein Auto an einer Mautstelle aufgefallen und kontrolliert wurde. In dem Fahrzeug wurden 4 Kalaschnikows, 4 Nachlader für diese Waffen, eine Pistole und 250 Patronen entdeckt. Die französische Polizei fand bei ihren Ermittlungen einen direkten Link nach Antwerpen und benachrichtigten ihre belgischen Kollegen bei der Staatsanwaltschaft Antwerpen und bei der dortigen Kriminalpolizei.

Die sofort hier in diesem Zusammenhang aufgenommenen Ermittlungen führten zu mehreren Haussuchungen unter anderem hier in Weelde und im Antwerpener Stadtteil Borgerhout. In Weelde bestand der Fund aus 21 Kalaschnikows, 6 andere Handfeuerwaffen, 5 Pistolen, 2 Schalldämpfern und einer große Menge an Schusspatronen und Nachladern.

Des Weiteren entdeckte die Polizei dort kleinere Mengen Kokain, eine Kokainpresse, eine große Tasche voller Mobiltelefone und SIM-Karten sowie 148.850 Euro Bargeld. Ganz nebenbei wurden Dokumente gefunden, die auf der einen Seite chemische Formeln aufweisen und auf der anderen Seite Nummern von Containern.

„Ein außergewöhnlicher Fund“, so ein Sprecher der Antwerpener Staatsanwaltschaft. Die Polizei ermittelt jetzt in Sachen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Verstöße gegen das Waffen- und das Drogengesetz sowie wegen Geldwäsche. Bei den Razzien wurden zwei Personen mit niederländischer Staatsangehörigkeit festgenommen.