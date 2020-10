Fotos und Video: Antwerpen, Gent und Löwen - Gespenstische Stille zur nächtlichen Ausgangssperre 

Die Nacht zum Dienstag erlebte in einigen Städten in Belgien die erste nächtliche Sperrstunde wohl seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Zuge der aktuellen Corona-Vorschriften gilt eine landesweite nächtliche Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Ohne triftigen Grund darf sich dann niemand mehr auf der Straße aufhalten. Die Polizei stellte bei ihren Kontrollen fest, dass diese Ausgangssperre sehr gut eingehalten wurde. In Brüssel wurden z.B. nur rund 20 Bußgelder verhängt. Antwerpen hatte als Corona-Hotspot bei der ersten Corona-Welle bereits provinzweit eine nächtliche Ausgangssperre verfügt, die sich als effektiv erwiesen hatte. Unser Video wurde Montagnacht in Gent aufgenommen.