"Papa, du trägst deine Mundmaske nicht!" - Vater des Premiers bekommt einziges Bußgeld der Flandernrundfahrt

Im Rahmen der Flandernrundfahrt am vergangenen Sonntag haben sich alle an die geltenden Vorschriften und Anordnungen bezüglich der Corona-Maßnahmen gehalten… Fast alle. Nur ein einziges Bußgeld wurde verhängt. Dieses bekommt ausgerechnet der Vater des belgischen Premierministers Alexander De Croo, Herman De Croo (beide Open VLD). Er stand zwar alleine am Straßenrand, doch dort war entlang des Parcours der Flandernrundfahrt überall das Tragen einer Mundmaske vorgeschrieben. Bei Zuwiderhandlung waren Bußgelder angekündigt.