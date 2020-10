Überlastete Labore: Keine Symptome? Vorerst kein Test mehr nötig

Der neue Corona-Kommissar der belgischen Bundesregierung, Pedro Facon (Foto unten), sagte dazu am Dienstag deutlich: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Resultate schnell genug sind, um damit tun zu können. Wenn Patienten zu lange auf ihre Ergebnisse warten müssen, ist ein Test wertlos.“ Mehr als 60.000 bis 65.000 Test können pro Tag nicht durchgeführt werden, weil die Testkapazität in den Laboren momentan nicht ausreicht, so Facon.

Der Corona-Kommissar gab an, dass man die Laborkapazität in dieser Hinsicht in den vergangenen Wochen verzehnfacht habe, doch dies reiche durch die sich rasch entwickelnde zweite Welle gerade nicht aus. Aber, bis zum Jahresende werde diese Kapazität so ausgebaut, dass bis zu 100.000 Covid-19-Tests pro Tag abgenommen und analysiert werden können.

Bis dahin würde auch die Testart ergänzt. Zu den derzeit gebräuchlichen PCR-Tests kämen die neuen Schnelltests hinzu. Diese seien bereits angekauft, doch das Personal dazu müsse noch ausgebildet werden und die Logistik und die Digitalisierung für die allgemein gebräuchlichen Datenbanken und Kontakt-Verfolgungen muss angepasst werden, so Facon.