Weitere Anstiege in Belgien: Rund 8.500 Corona-Infizierungen pro Tag

Pro Tag werden hierzulande 267 zusätzliche Corona-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert. Das ist quasi eine Verdoppelung gegenüber dem vorherigen Wert (+95 %). Am Montag wurden z.B. 262 Patienten eingeliefert, während 56 Betroffene das Krankenhaus wieder verlassen konnten. Derzeit sind 15,3 % aller Coronatests in Belgien positiv.

Insgesamt werden in Belgien derzeit 2.774 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt. 446 davon befinden sich auf Intensivstationen. Davon müssen 209 Betroffene künstlich beatmet werden.

In den Krankenhäusern in Brüssel wächst der Druck und in Lüttich bittet man in der benachbarten Provinz Limburg bereits darum, Corona-Patienten dorthin zu verlegen, da die Corona-Abteilungen und die dazu vorgesehenen Intensivbetten fast vollständig belegt sind.

Der Personalstand in den Kliniken und Pflegeheimen birgt Probleme, da es noch stets nicht ausreichend Pflegepersonal gibt. Es ist davon auszugehen, dass nach dieser zweiten Welle zudem zahlreiche Pflegerinnen und Pfleger den Sektor verlassen werden, da sie sich diesem extremen Druck bei akutem Personalmangel bei eher mäßiger Bezahlung nicht mehr aussetzen wollen.

Auch die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid-19 steigt in Belgien weiter und liegt derzeit bei etwa 32 Fällen am Tag. Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien sind 10.413 Personen an den Folgen dieses Virus gestorben. Insgesamt haben sich bisher landesweit 230.480 Menschen mit dem Virus angesteckt.