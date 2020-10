Champions League: Club Brügge holt gegen Zenit die ersten 3 Punkte

Club Brügge hat in seiner ersten Champions League-Begegnung gezeigt, dass mit dem belgischen Meister durchaus zu rechnen ist. Gegen Zenit konnte der Club in St. Petersburg mithalten und Charles De Ketelaere sorgte mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit für 3 Punkte, die vielleicht noch viel wert sein können.

Der FC Brügge stand gegen Zenit von Anfang an unter Hochdruck - auch schon in der eher mäßig spannenden ersten Halbzeit, konnte jedoch gut mithalten. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit gelang Dennis sogar die Führung (63. Minute). Doch nur knapp 10 Minuten später sorgte Ethan Horvath für die Gastgeber für den Ausgleich (73.).

De Ketelaere mit dem späten Siegtreffer

In 93. Minute traf der erst 19 Jahre alte Brügger Jungstar Charles De Ketelaere zur späten Entscheidung und brachte seinem Club 3 wertvolle Auswärtspunkte. De Ketelaere hinterließ einen starken Eindruck. Er war immer und überall zugegen, behielt stets den Überblick und belohnte sich mit seinem überaus wichtigen Treffer, von dem er wohl noch lange zehren kann.

Dies ist übrigens erst das zweite Mal in der belgischen Fußballgeschichte, dass ein hiesiger Verein sein Eröffnungsspiel in der Königsklasse gewinnen konnte. 1992 gewann Club Brügge vor eigenem Publikum sein erstes Spiel in der damals neuen Champions League gegen ZSKA Moskau mit 1:0.

Unter schwierigen Umständen

Der Club reiste unter denkbar schlechten Umständen nach St Petersburg. Durch einen positiven Coronatest konnten Keeper Simon Mignolet und Verteidiger Simon Deli nicht mitfahren und Zenit hatte bisher in diesem Jahr noch kein einziges Heimspiel verloren.

In der Gruppe F steht Brügge hinter Lazio Rom auf dem zweiten Tabellenplatz. SS Lazio gewann am Dienstag vor eigenem Publikum gegen Borussia Dortmund mit 3:1. Der FC Zenit St. Petersburg ist Vorletzter vor Dortmund.