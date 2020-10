Corona-Statistik in Belgien: Am Dienstag wurden 411 Patienten in Krankenhäuser eingewiesen

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten stieg im oben genannten Messzeitraum um 94 % auf rund 295 Vorgänge am Tag. Alleine am Dienstag (20. Oktober) wurden 411 Personen aufgrund einer Covid-19-Ansteckung in ein Krankenhaus eingewiesen. Gleichzeitig konnten aber auch 262 Patienten das Krankenhaus wieder verlassen.

Derzeit werden 2.969 Corona-Patienten in Krankenhäusern in Belgien behandelt, davon alleine 603 in der Brüsseler Hauptstadt-Region. 486 von ihnen werden intensiv behandelt (103 davon in Brüssel) und davon wiederum müssen 248 künstlich beatmet.

Die Zahl der Corona-bedingten Sterbefälle steigt auch weiter signifikant an. Pro Tag sterben hierzulande durchschnittlich 32 Personen an diesem Virus. Vor einer Woche lag diese Zahl noch bei 18 täglichen Sterbefällen. Bisher erlagen 10.489 Corona-Patienten dieser Krankheit.

Inzwischen liegt der Wert der positiven Corona-Tests bei 15,8 % aller Tests in Belgien. Bisher haben sich belgienweit 240.159 Personen mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert.