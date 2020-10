Flanderns MP und Kulturminister Jambon gibt der leidgeprüften Kultur mit 167 Mio. € neue Impulse

Der Sektor ist eher enttäuscht

Der „Krisenrat Kultur“, der die Künstler und die Kulturschaffenden in Flandern vertritt, zeigte sich enttäuscht über die Art und die Ziele der Finanzspritze von MP und Kulturminister Jambon. Hier werde Geld in „Ziegelsteine“ investiert, statt in Menschen, so die Kritik: „Wer wird denn später die neuen Tempel füllen? Das ist so, als ob man die Gastronomie retten wolle, in dem man neue Cafés baut oder renoviert…“ Der kulturelle Krisenrat geht davon aus, dass der Kultursektor im belgischen Bundesland Flandern noch mindestens anderthalb Jahre unter der Coronakrise zu leiden habe.