Nationalbank: "Längere aber weniger schwere Krise durch die zweite Coronawelle"

„Solange dieses Virus nicht unter Kontrolle ist, müssen wir die Wirtschaft weiter unterstützen“, so Nationalbank-Gouverneur Wunsch: „Die gute Nachricht ist, dass die Auswirkungen der Coronakrise auf die Wirtschaft im zweiten Quartal weniger groß waren, als erwartet. Im Mai und im Juni war die Fähigkeit unserer Wirtschaft, sich zu erholen, auch recht gut.“

Doch jetzt, in dieser zweiten Coronawelle, findet die Erholung ihr Ende, so Wunsch: „Mit den neuen Lockdown-Maßnahmen, die beschränkter sind, als die im März, werden wir deshalb auch eine weniger schwere, aber eine länger andauernde Krisenperiode haben.“ Im Rahmen ihrer neuen Corona-Vorschriften hat die Regierung ein neues Paket an Unterstützungsmaßnahmen geschnürt, das ein Volumen von einer halben Milliarde Euro hat.