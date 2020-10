Außenministerin Sophie Wilmés liegt mit Corona auf der Intensivstation

Am vergangenen Samstag hatte Wilmés noch getwittert: „Die Vervielfachung der Fälle erinnert uns leider daran, dass niemand sicher ist. Tragen Sie Sorge für sich selbst und andere.“ Jetzt hat es die belgische Außenministerin und ehemalige Premierministerin der belgischen Übergangsregierung schwerer erwischt, als gedacht.

Aus ihrem Ministerium verlautet, dass sie seit Mittwochabend auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt wird. Ihr Zustand sei aber stabil, heißt es weiter dazu und sie sei bei Bewusstsein. Ihr berufliches und privates Umfeld bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Möglicherweise hat sich die belgische Außenministerin auch am Montag in der vergangenen Woche mit Covid-19 infiziert, denn an diesem Tag fand in Brüssel eine Sitzung der EU-Außenminister statt. Kurz danach wurde bekannt, dass Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.