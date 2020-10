Nightjet: Verbindungen zwischen Brüssel, München und Innsbruck fallen weg, mehr Nachtzüge nach Wien

Die Nachtzugverbindung zwischen Brüssel und Wien mit Kurswagenverbindungen nach München und nach Innsbruck der ÖBB mit ihre Nightjet-Zügen besteht seit Anfang 2020, doch schon zum Fahrplanwechsel werden die Verbindungen nach München und Innsbruck gestrichen. Die ÖBB verlagert diese Verbindungen ab Mitte Dezember in Richtung Amsterdam.

Das bedeutet, dass Fahrgäste aus Richtung Belgien wieder keine direkte Verbindung zur bayrischen Hauptstadt und mit Tirol haben. Der schnellste Weg, so ÖBB-Sprecher Bernard Rieder Anfang des Monats gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ, erfordert jetzt, nach Köln zu fahren und dort umzusteigen.

Aber, die Österreichische Bundesbahn wird die Frequenz der Direktzüge von Brüssel nach Wien und zurück erhöhen.

Nach Angaben von Österreichs Bahnchef Andreas Matthä wird der Nightjet nach Wien ab dem 13. Dezember (Beginn des Winterfahrplans der europäischen Eisenbahnen) Montags, Mittwoch und Freitags am Abend Brüssel Süd/Midi verlassen und gegen 9 Uhr am anderen Morgen Wien erreichen.

Von Wien aus fahren die Schlaf- und Liegewagenzüge Dienstags, Donnerstags und Sonntags am Abend nach Brüssel, so Matthä bei der Vorstellung des neuen ÖBB-Transportplans für 2021.

Der erste Nightjet aus Wien hatte Brüssel am 20. Januar erreicht. Dies war der erste Nachtzug in Belgien seit 2003. In Belgien halten die Brüssel-Wien-Nightjets in Brüssel-Süd/Midi, in Brüssel-Nord und in Lüttich-Guillemins.