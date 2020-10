Armee soll belgische Regierung im Kampf gegen Corona unterstützen

Auf Anfrage der Regierung hat das Verteidigungsministerium eine Liste mit Diensten und Materialien erstellt, die die Armee im Kampf gegen Corona bereitstellen kann. Die Armee, so heißt es, könnte Hilfskrankenhäuser einrichten, zusätzliche Krankenwagen und medizinisches Personal einsetzen oder Krankentransporte per Hubschrauber übernehmen. In Lüttich haben die ersten Vorbereitungen für ein Hilfskrankenhaus bereits begonnen.