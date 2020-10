Biostatistiker Molenberghs schätzt, dass 1 Prozent der Belgier mit Corona-Infiziert ist

Geert Molenberghs wies im VRT-Radio auch darauf hin, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen spektakulär steigt: "In den flämischen Provinzen erreichr die Belastung der Krankenhäuser Spitzen wie im März und April. In den wallonischen Provinzen, insbesondere in Lüttich, liegt die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern inzwischen 4 bis 6 Mal höher als im Frühjahr.“

Deswegen begrüßt Molenberghs die strengeren Vorschriften für Jugendlager sowie für Sport- und Kulturveranstaltungen. „Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, denn die Kurven gehen steil nach oben. Wir müssen vermeiden, dass Leute sich in großen Gruppen versammeln.“ Zwar seien die Veranstalter oft gut organisiert, um die Corona-Schutzmaßnahmen zu handhaben, erkennt der Biostatistiker, aber „sie bringen viele Leute auf die Beine. Man bleibt hängen, die Jugendlichen übernachten im Lager und es ergeben sich zahlreiche Kontakte außerhalb der Familie oder Schulklasse."