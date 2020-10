Kultur- und Event-Branche reagiert bestürzt auf Corona-Maßnahmen

Der Geschäftsführer des Sportpaleis, Jan Van Esbroeck, ist maßlos frustriert, dass Gaststätten und Restaurants, die vorige Woche schließen mussten, schon am nächsten Tag öffentliche Hilfe in Millionenhöhe versprochen wurde. „Mit allem Respekt, aber wir haben schon 7 Monate geschlossen!“ Veranstaltungen in der Ethias Arena in Hasselt und der Stadsschouwburg in Antwerpen durften erst seit Kurzem wieder programmiert werden. „Noch in derselben Woche wieder auf Null schalten müssen, das tut weh“, so Van Esbroeck im VRT-Fernsehen. Die Darstellung der Lage durch Kulturminister Jambon bezeichnet der Event-Unternehmer als triumphierend und fehl am Platz.