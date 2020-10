Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt im Schnitt und pro Tag auf 10.454 Fälle

Fast jeder sechste Corona-Test (16,6 Prozent) in Belgien fällt derzeit positiv aus.

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen steigt ebenfalls erheblich. Am Donnerstag allein mussten 496 Personen, die an der Virusinfektion erkrankt sind, in ein Krankenhaus eingewiesen werden. In der Woche vom 16. bis 22. Oktober wurden im Schnitt und pro Tag 350 mit einer Corona-Infektion eingeliefert. 269 Patienten konnten das Krankenhaus verlassen. Insgesamt werden zurzeit 3.649 Patienten (+11 Prozent) mit einer Corona-Infektion stationär versorgt. Davon liegen 573 Patienten (+9 Prozent) auf der Intensivstation. Die Hälfte sind an einem Beatmungsgerät angeschlossen.

Die Zahl der Personen, die im Schnitt und pro Tag mit oder an einer Corona-Infektion sterben, liegt inzwischen bei 35 Toten (+13 Prozent). Seit der Registrierung der Corona-Zahlen sind, 10.588 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

Insgesamt haben sich 270.132 Menschen sich mit dem Corona-Virus infiziert.