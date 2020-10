Auch die Region Brüssel-Hauptstadt führt strengere Corona-Maßnahmen ein

Am Freitagabend führten die Regionen im frankophonen Landesteil Belgiens schärfere Corona-Maßahmen ein und jetzt schließt sich die Brüsseler Hauptstadt-Region dem weitgehend an, ist aber in mancherlei Hinsicht noch strenger. Auch hier gilt ab jetzt und bis zum 19. November eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr abends mit 6 Uhr in der Frühe.