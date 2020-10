Belgien: Die Coronazahlen steigen weiter, aber etwas langsamer

Die aktuelle Corona-Statistik für Belgien zeigt auch an diesem Samstag weiter steigende Zahlen auf, doch die Kurve ist nicht mehr ganz so steil, wie in den letzten Zahlen. Die Auswirkungen der verschärften Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung von Covid-19 bzw. die neuen Teststrategien, haben aber noch keine sichtbaren Auswirkungen. Dies wird erst in einigen Tagen feststellbar sein, so das staatliche belgische Gesundheitsamt Sciensano.