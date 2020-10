Corona-News: Neue Forschung, neue Schnelltests, viele Bußgelder und anderes

Vieles, wenn nicht fast alles dreht sich in diesen Tagen um die weitere Entwicklung des Coronavirus Covid-19. Da macht gerade auch Belgien in diesen Tagen keine Ausnahme - im Gegenteil. Doch auch hier ist die Forschung aktiv, um endlich Mittel und Wege gegen das Virus zu finden. Inzwischen kontrolliert auch die Polizei verschärft die Einhaltung der geltenden Vorschriften der Regierungen in Bund, Ländern und Regionen.