"DB westports express": Neue Verbindungen zu den Häfen Antwerpen und Rotterdam

„Wir bauen für unsere Kunden in Antwerpen und Rotterdam auf, was wir mit unserem Netzwerk in anderen Häfen wie Hamburg schon viele Jahre erfolgreich betreiben. Wir stehen bereit! Allein mit den neuen Abfahrten aus den Westhäfen entlasten wir Umwelt und Straßen um jährlich 70.000 Lkw“, zitiert LT-Manager Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn und CEO von DB Cargo.

Die Häfen von Antwerpen und Rotterdam schlagen jährlich 27 Millionen Container um. Allerdings rollt die Fracht von und zu den Westhäfen bislang erst zu 8 bis 11 % über die Schiene. Anders in Hamburg: Der drittgrößte Hafen in Europa hat einen Schienenanteil von über 50 %, so LT-Manager weiter.

Die von DB Cargo im „DB westports express“ angefahrenen Hafenterminals sind die Antwerpener Standorte „LB“ und „RB“ sowie in Rotterdam das Terminal „MVT“. Dieses Angebot soll die Zahl der entsprechenden Züge auf bis zu 50 Züge pro Woche erhöhen und die Laufzeiten so erhöhen, dass die jeweiligen Ziele innerhalb eines Tages oder einer Nacht erreicht werden können. Doch die Deutsche Bahn zeigt sich hier flexibel und bietet unter Umständen auch zusätzliche Fahrten und Ziele an.

Seit einiger Zeit bietet die neue Güterbahngesellschaft DB Cargo Belgium zusätzliche Verbindungen an. Die Deutsche Bahn hat zum Ziel, den Güterzugverkehr zwischen Belgien und Deutschland nahtlos ineinander verlaufen zu lassen und bis zum Jahresende das eigene Netzwerk im Hafen von Antwerpen weiter auszubauen. DB Cargo Belgium ist aber auch im Hafen von Zeebrügge aktiv. Die Bahngesellschaft wirbt auf einigen ihrer Lokomotiven, die sie in Belgien und in den Niederlanden einsetzt, für Jobs in ihrem Unternehmen (Foto oben).