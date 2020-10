Die Pressefreiheit in Belgien bekommt von der EU-Kommission ein gutes Zeugnis

Die Europäische Kommission hat Belgien in Sachen Pressefreiheit gute Punkte gegeben. In dieser Hinsicht sei unser Land ein qualitativer Rechtsstaat. In Belgien gehöre die Pressefreiheit neben der juristischen Unabhängigkeit ebenso zur Demokratie, wie auch eine Pluralismus und die Unabhängigkeit der Medien, wie die Mitgliedszeitschrift des flämischen Journalistenverbandes VVJ meldet.